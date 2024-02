Los médicos de Santa Fe paran este jueves por el incumplimiento del Gobierno provincial

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) anunció un paro de actividades para este jueves 8 de febrero para todos los profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales, Samcos y centros sanitarios de Santa Fe. Marcelo Beltrame, representante del gremio, contó las causas por las que el personal de salud va al cese de actividades.

Al aire de Cadena Oh!, Beltrame señaló: “Esto tiene que ver principalmente con el incumplimiento paritario 2023. A esto me refiero a la falta de pago de la cláusula de actualización, que correspondería a un 30 y pico por ciento. Las autoridades la bajaron unilateralmente a un 14% sobre lo cual no sabemos cuándo lo van a pagar, si lo van a pagar, si lo van a hacer por planilla complementaria o con otro método, no tenemos ningún tipo de información”.

Y agregó al reclamo: “Por otro lado, tenemos la problemática de más de mil compañeros profesionales de la salud con su pase a planta parado en condición de pasar porque cumplimentaron todos los requisitos, todo el papelerío, incluso el hecho de haber prestado servicio durante la pandemia, a veces desde antes. Según lo que nos refiere el ministerio, están revisando, armando el papeleo nuevamente, cuando ya estaba todo armado, pero está parado. ¿Qué implica esto? Que cerca de mil compañeros profesionales de la salud están trabajando de forma precaria, hace pocos días salió una notificación donde les suspenden toda posibilidad de vacaciones, días por enfermedad, digamos todo tipo de derecho”.

“A pesar de las innumerables notas, pedidos, charlas, que hemos hecho y gestionado desde AMRA no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Este paro no es un paro definido porque sí de un día para otro. Esto está charlado, definido, luego de haber intentado todas las vías de diálogo posibles con el Gobierno. Ante la falta de respuesta, las bases tomaron la decisión de iniciar esta primera medida de acción directa, esta primera medida de fuerza que se llevará a cabo el día de mañana”, explicó el médico.

Trabajo precario

Consultado sobre a qué hace referencia cuando habla de precarización de sus tareas, sostuvo: “Hago referencia a que faltan recursos humanos, aun con la cantidad de gente que hay, hay guardias que están sobresaturadas. Hay servicios que tienen listas de espera, por ejemplo cirugía del hospital Cullen, de más de 300 o 600 pacientes porque faltan el recurso humano para llevar adelante eso. Ni hablar en el interior de la provincia. Amén de eso, uno sale a recorrer los dispensarios de la ciudad y se encuentra con condiciones edilicias que si le decimos paupérrimas es mucho. Ratas, suciedad, falta de seguridad, falta de insumo, etc., eso dentro de las condiciones que tiene que trabajar”.

“Esto viene desde hace tiempo, pero desde hace tiempo nosotros lo venimos reclamando. De hecho, no es el primer paro que hace AMRA por estas cuestiones, ya hemos tomado medidas de acción directa con la gestión anterior con la que tampoco hubo respuesta. Entonces acá nosotros no estamos hablando de cuestiones ideológicas o cuestiones políticas. Ya lo habíamos hecho antes, ya habíamos tomado medidas previas que ustedes ya conocen con la gestión anterior y seguimos en la misma, es un cambio de figurita. En definitiva, la solución que los profesionales de la salud necesitan no llega ni con la gestión anterior ni con esta”.

Escucha la nota completa acá.