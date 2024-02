Mimi Alvarado reveló fuertes detalles de un rumor bomba sobre Flor Vigna y un hombre casado

Mimi Alvarado habló con Socios del Espectáculo del rumor bomba que lanzó sobre Flor Vigna, quien habría estado con un hombre casado.

“Sé cosas, tengo data, no son conjeturas, yo cuando hablo, hablo. Yo vi, lo tengo confirmado 100 por ciento”, dijo sobre la bailarina, vinculada a Pedro Alfonso.

Entonces, Mimi reiteró: “A mí no me tuvieron que contar, yo tengo ojos para ver. Ahora no lo voy a decir porque pueden haber perjudicados y no quiero destruir una familia”.

Karina Iavícoli reveló en Intrusos cómo atraviesa Flor Vigna la separación de Luciano Castro, la cual fue anunciada la última semana.

“Estoy hecha pelota, como cualquier persona que termina una historia, pero sé que lo intentamos todo”, le dijo la bailarina a la panelista de Intrusos.

Fuente: Ciudad Magazine