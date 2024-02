Reconocimiento al Dr. Carlos Fabrissín a 40 años del retorno de la Democracia

En la mañana de este viernes 16 de febrero, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe rindió homenaje en vida al Dr. Carlos Alberto Fabrissín, primer intendente de Reconquista tras la vuelta de la Democracia en el año 1983.

El doctor Fabrissín realizó un gran aporte a la vida institucional y democrática de nuestra ciudad. La tarea encomendada por el voto popular al primer intendente en el retorno a la Democracia, llegó, sin ninguna duda, con una misión loable y comprometida de cambio y recomposición en todos los ámbitos. Por esa razón, fue reconocido hoy por los legisladores santafesinos, a través del diputado provincial Emiliano Peralta.

Precisamente, Peralta, abriendo la ceremonia, señaló: “Más allá de quien haya tenido la iniciativa de hacer el reconocimiento, es una decisión que hemos tomado con mis pares de cámara acá presentes, todos de facciones políticas distintas, pero todos quisimos destacar la importancia de celebrar los 40 años de la democracia argentina. Cuando uno decide dar el paso de involucrarse en política, siempre hay personas que te marcan, personas que te inspiran, y para mí es el caso de Don Carlos”.

Leer también: Aerolíneas Argentinas continuará operando con su frecuencia semanal en Reconquista

Por otro lado, al aire de Cadena Oh!, Peralta reflexionó: “Para los que no venimos de la política y que a veces se habla tanto mal de la política, encontrar personas o referentes como Don Carlos, que ni siquiera pertenece al partido que yo milito, pero encontrar una persona con su lucidez, con su honestidad y con el valor de haber enfrentado la vuelta al orden democrático y constitucional en Argentina, en Santa Fe y en Reconquista, es muy valorable. La verdad que tenerlo a él es un bálsamo de tranquilidad y de cordura y para nosotros que recién empezamos es importante tener sus ideas”.

Y sumó: “Yo desde este lugar que estoy arrancando y tomando experiencia, quiero recostarme en las personas que saben, que dieron todo por nuestro país, por nuestra provincia y nuestra ciudad, de eso se trata el reconocimiento”.

Seguidamente, el intendente de Reconquista, Dr. Amadeo Enrique Vallejos, manifestó a los diputados su agradecimiento por la iniciativa y aclaró que conoció a Don Carlos “desde afuera de la política, y me pareció muy bueno eso de preocuparse siempre por las personas, ese don maravilloso que seguramente Dios le dio en su corazón con la sensibilidad por los demás que seguramente fue lo que lo habrá inspirado a trabajar para el servicio y además de la función pública”.

Leer también: Primera noche de carnaval en Reconquista

A su turno, fue el propio homenajeado, Don Carlos Fabrissín, quien agradeció el reconocimiento de la cámara y el gesto del intendente Vallejos. “Quiero resaltar que este proyecto concretado en la votación de los diputados presentes en esta oportunidad tiene un plus para mí, porque fue presentado por un partido que no me pertenece, no milito en él. Eso habla de la madurez de la política, por lo menos en Santa Fe, y tiene un doble valor. Igualmente, agradezco al intendente municipal, el doctor Amadeo Enrique Vallejos, con quien mantengo un cordial vínculo que me permite hacerle llegar alguna propuesta o anteproyecto para su gobierno municipal, para que prosiga con su labor, y hacerle llegar con respeto críticas que pueda merecer, pero sobre todo propuestas que nosotros pensamos que pueden serle importantes para su gobierno”.

Escucha la nota acá.