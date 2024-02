Primer Taller de Planificación Participativa sobre Turismo 2024

En un encuentro encabezado por el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, representantes del sector público y privado dialogaron sobre ejes y propuestas para fomentar el turismo local, en base a las potencialidades de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y deportivo.

La cita fue en la noche de este miércoles 21, en la sede del Centro Industrial y Comercial de Reconquista, ubicado en calle Belgrano Nº 1051.

Uno de los temas subyacentes fue la próxima inauguración del Complejo “Gente del Agua” ubicado en Isla La Fuente, corazón del Sitio Ramsar Jaaukanigás, en el marco de la promoción del ecoturismo a partir de nuestra riqueza natural y su importante biodiversidad.

Bajo la metodología que propone la Planificación Participativa para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se trabajó en cuatro grupos distintos donde cada uno puso en común su punto de vista sobre la problemática existente en orden de prioridades y algunas ideas para trazar sus posibles soluciones.

Leer también: Invitan a todos los sectores ligados al turismo a participar del Taller de Planificación Participativa

Para ello, desde los grupos sugirieron 6 líneas de trabajo: 1- legislar nuevamente, creando un organismo autárquico público privado (llámese Ente autárquico, Consejo, Agencia etc.) y asignarle presupuesto; 2- construir una oficina de Turismo a la entrada de la ciudad; 3- escribir programas, proyectos con servicios, paquetes, productos, actividades públicas y privadas, etc., para difusión; 4- infraestructura: hacer un máster plan de infraestructura turística, pública y privada; 5- discutir la instalación de un Hotel/Casino 4 estrellas y sala de convenciones para 1000 personas (con gastronomía, sala de eventos, etc.); y 6- trabajar en la aprobación de la Ley para la creación del Parque Nacional Jaaukanigás.

Al finalizar, el Intendente Municipal Amadeo Enrique Vallejos, agradeció “a todos los operadores turísticos, guías de pesca, hoteleros, gastronómicos, comercios, empresas y asociaciones civiles por participar para avanzar en los proyectos de circuitos, servicios e infraestructura que necesitamos”, al tiempo que destacó la “conformación de cuatro grupos de trabajo para elaborar un plan de acción en el corto plazo”.