La Mesa de Emergencia de Reconquista pide audiencia ante Provincia

En las instalaciones de la Municipalidad de Reconquista, se llevó a cabo este martes la quinta reunión de la Mesa de Emergencia Social, conformada en taller de Planificación Participativa para el seguimiento de las acciones paliativas posteriores a la emergencia hídrica.

Encabezada por la secretaria de Desarrollo Humano, Lic. María Haydee Maggio, el encuentro reunió a integrantes del Concejo Municipal, de la Cámara de Diputados, Iglesias, Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Federación de Vecinales, entre otros.

Cabe recordar que la Mesa de Emergencia Social es un ámbito multisectorial – que no depende del municipio- y tiene como objetivo fundamental la asistencia inmediata a la comunidad en relación a necesidades sociales y económicas que emergen en la comunidad, facilitando el trabajo articulado, orgánico, consensuado y organizado entre distintas instituciones en pos de ayudar a aquellos que continúan enfrentando situaciones de vulnerabilidad.

"Se está sintiendo muchísimo en nuestra ciudad esta situación de gente sin trabajo, niños sin su comida, por lo que esta mesa está trabajando paso a paso", sostuvo María Haydee Maggio.

"Quienes estamos al lado de la gente que está viviendo en los barrios vemos que cada vez más familias están pidiendo alimentos. El cimbronazo se está sintiendo. Desde nuestra secretaría lo estamos sintiendo muchísimo porque es donde recurre la gente y nosotros no tenemos respuesta. Aumenta la demanda, pero no tenemos los recursos para poder calmarla. Hasta que no vengan los recursos de Provincia y Nación no podemos dar una respuesta", agregó la secretaria de Desarrollo Humano.

Maggio admitió haber pedido sendas audiencias ante los ministerios correspondientes de nación y provincia, presentando las problemáticas y "la realidad" de lo que respecto a desarrollo humano, pero hasta el momento no hubo respuestas.