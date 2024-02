José Corral: “Pullaro demostró que no va a dejar que se lleven puestos los intereses de nuestra producción”

El diputado provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, José Corral, se refirió a la reunión de gabinete ampliada que realizó el gobierno provincial y destacó el trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro en defensa de Santa Fe.

En una entrevista con Sin Mordaza TV , Corral comentó: “Hubo una reunión entre el gobernador, la vicegobernadora, todos los ministros, los bloques legislativos de Unidos y los presidentes de las empresas públicas. Fue una muy buena reunión, una especie de rendición de cuentas a dos meses de haber iniciado la gestión. En este tiempo difícil que vivimos, de muchas dificultades, de muchos problemas, pero que al escuchar a los ministros, al ver al gobierno trabajar incansablemente, uno ya ve ciertas mejoras o que, por lo menos, los problemas están planteados arriba de la mesa".

El legislador detalló que, durante el encuentro, se conversó también sobre los fondos que no llegan desde Nación pertenecientes a transporte e incentivo docente y que generan una serie de dificultades para la provincia.

En el mismo sentido, dijo: “Si Santa Fe quiere dar beneficios mayores, tiene que afrontarlos la provincia, es lógico, pero hay un piso que la Nación tiene que cumplir y no lo está haciendo. Esperamos que sea parte de un diálogo que tiene que darse entre la Nación y la provincia”.

Defensa de santa fe

“Se lo ve muy firme al gobernador y a todo el equipo, estamos desde la legislatura también para defender a Santa Fe. Por supuesto que uno acompaña esa voluntad de cambio que los argentinos expresaron en las urnas a nivel nacional, pero eso no debe ser incompatible con defender a nuestra provincia y respetar a la producción, y ser muy claros en la señal de que hay que acompañar a quienes quieren producir”.

Junto con los gobernadores de la región centro, “se logró que las retenciones no se aumentaran para ciertos productos de estas provincias, se evitó que se agregaran esos puntos adicionales para la industria. Ya hubo resultados concretos. Yo creo que las provincias y, en particular, el gobernador Maximiliano Pullaro, demostraron que no van a dejar que se lleven puestos los intereses de nuestra producción, de nuestro campo, de nuestras industrias y de nuestras ciudades”.

Seguridad

“Hay un contexto social muy difícil; sin embargo, en seguridad, el esfuerzo realizado por el gobernador, por todo su equipo, por el de Seguridad, las leyes que aprobamos en la legislatura que ya se están poniendo en marcha, los números, las estadísticas que vamos viendo, ya demuestran que Vamos en el camino correcto y que el resultado es positivo”.

Mirá la nota completa acá.