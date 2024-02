El Massismo 100 % santafesino también mueve: “El peronismo debe asumir el rol de oposición en la provincia”

Este sábado por la mañana se reunieron en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, legisladores locales, provinciales y dirigentes del Frente Renovador de Santa Fe. Entre los temas que se discutieron sobresalieron la necesidad de una profunda autocrítica del justicialismo a nivel nacional y provincial y la urgencia de asumir un verdadero rol de oposición al gobierno de Maximiliano Pullaro.

En ese sentido, el exdiputado, actual Secretario parlamentario y dirigente del Frente Renovador de Santa Fe Oscar “Cachi” Martínez dialogó con la prensa local y expresó que “no compartimos con Pullaro el rumbo que está tomando respecto de los trabajadores del Estado y la falta de defensa del poder adquisitivo de los santafesinos. No parece justa la propuesta de un 7 por ciento para los docentes en un contexto inflacionario donde entre enero y febrero tendremos un 40 por ciento de inflación. Recuerdo que en su acto de asunción el Gobernador rescató el valor de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Directivos, docentes, policías, enfermeras y auxiliares de la educación y la salud. Sin embargo, eso cayó en saco roto porque al momento de discutir salarios no respetó la cláusula gatillo ni las paritarias firmadas con la anterior gestión, que son nada más y nada menos que derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados de ninguna manera. Creo que si Pullaro quiere diferenciarse del gobierno ajustador de Javier Milei claramente no puede transitar el camino del ajuste a costa de los trabajadores”.

Respecto a la necesaria autocrítica del justicialismo santafesino, Martínez afirmó que “El peronismo de la provincia deber hacer una profunda autocrítica, lo que no significa de ninguna manera abandonar los principios y valores que lo rigen, como la defensa quienes nos educan, quienes nos curan y nos cuidan, la defensa un proyecto de progreso y desarrollo a partir del trabajo y el esfuerzo, y la presencia de un Estado eficiente y eficaz que asegure la educación y la salud pública y de calidad, la protección del mercado interno y la capacidad de consumo de los sectores populares. Si (Omar) Perotti nos hubiera escuchado y hubiéramos establecido la cláusula gatillo por Ley, nuestros chicos tendrían clases y los docentes no tendrían que andar mendigando para que la inflación no le destruya su salario. La cláusula gatillo es un gran instrumento para proteger a los trabajadores. En julio pasado, en plena campaña, Pullaro aseguró en distintos medios de comunicación que en su gestión volvería esta cláusula. Debemos convertirnos en una verdadera oposición inteligente al gobierno radical de la Provincia, que es el lugar donde nos puso la ciudadanía con su voto. Hacerse cargo de ese rol no significa estar en contra de todo, pero sí señalar aquellos temas donde el gobierno no cumple con los compromisos asumidos”.

Al respecto Martínez agregó: “Para esto lo primero que debemos hacer es convertirnos en una verdadera oposición, una oposición constructiva, que represente a los miles de santafesinos que volvieron a confiar en nosotros con su voto en setiembre pasado. La oposición es importante en un sistema democrático porque aporta ideas y señala errores para que los gobiernos puedan ser mejores, y a la vez construye alternativas para una sociedad que no debe nunca dar cheques en blanco. Solo así contribuiremos a la provincia y a su gente y podremos transitar el camino para recuperar el respeto de la ciudadanía y eventualmente su acompañamiento en los años venideros”.

“Tampoco podemos dejar de señalar —agregó— que compartimos con el gobierno provincial la defensa de las economías regionales, pero nos gustaría que el gobernador con el mismo énfasis defienda el transporte y en vez de aumentarlo el 150 % haga como la provincia de Chubut en la que el gobernador se puso al frente del reclamo en la justicia federal para que verdaderamente se respete el federalismo. Asimismo no estamos de acuerdo con el incremento exorbitante de tarifas y seguimos insistiendo que las tarifas no se pueden ajustar por encima de los incrementos salariales. Santa Fe está aumentando las tarifas de agua un 190 por ciento con una revisión en el segundo semestre, y en materia de energía eléctrica, los usuarios deberán soportar un incremento de las tarifas nacionales superiores al 250 por ciento y provinciales de un 100 % con cláusula gatillo cada dos meses, lo que las hará simplemente impagables. Pareciera ser que hoy todos los niveles de gobierno han adoptado una posición que desconoce que los salarios están en los niveles más bajos desde el inicio de la democracia y es absurdo que sigan creyendo que con el ajuste del salario se resolverá el déficit del Estado”.

“Y aquí voy a volver a la autocrítica hacia el justicialismo; si en su momento el gobernador Perotti nos hubiera escuchado y aprobado el proyecto de convertir en Ley la Cláusula Gatillo y el Programa Biletera Santa Fe, y el del incremento de tarifas en función de los aumentos salariales, hoy no estaríamos discutiendo esto”, finalizó el dirigente del Frente Renovador.