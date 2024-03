Rafaela: denuncian que hay al menos 10 chacaritas ilegales

El allanamiento de dos chacaritas en Rafaela, donde se encontraron elementos robados y se detuvo a dos personas que están en prisión preventiva, reveló una actividad en auge.

En una de las audiencias judiciales realizada la semana pasada, el abogado defensor de uno de los chatarreros detenidos, informó que “hay mucha gente” en Rafaela que se dedica a la actividad de las chacaritas. Y sostuvo que, a su criterio, son “personas que están tratando de rebuscárselas para ver cómo comen” y que la Justicia “está abocada a encerrarlas porque las considera delincuentes”.

Además, el letrado mencionó ocho lugares que se sumarían a los dos ya allanados: uno sobre la Ruta 70 camino al CRAR, otro en barrio Güemes, otro cuyo dueño sería “La Gringa”, uno administrado por “El Tucumano”, otro a cargo de “El Gordo”, uno más de “El Peruano” y otro sobre calle Arias. “Le voy tirando los datos al fiscal para que pueda investigar”, dijo el abogado.

También, el propio defensor, indicó de dónde algunos cirujas sacan los metales que luego comercializan, expresando que desde las seccionales de policía arrojan “elementos secuestrados que están haciendo basura”. Asimismo, afirmó que los recicladores de metales, levantan desechos que la propia Municipalidad o EPE tiran.

“Están buscando cómo salir adelante, no están robando, no están matando, no están amenazando, lo único que quieren hacer es llenar la olla para darle de comer a su familia”, concluyó.