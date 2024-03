Desde la comuna de Pueblo Andino afirman que “podría haber sido mucho peor” el ataque sicario

Un festejo de cumpleaños en una casa quinta de Pueblo Andino, a 30 kilómetros al norte de Rosario, terminó en tragedia el pasado domingo. Dos sicarios encapuchados irrumpieron en la propiedad y dispararon contra los asistentes, matando a un hombre de 24 años e hiriendo a otras cinco personas. El hecho se enmarca en un nuevo episodio de violencia narco en la región. El presidente comunal de Pueblo Andino, Leonardo Tempesta, expresó su conmoción por el hecho y dijo que pudo haber sido mucho peor, teniendo en cuenta las dimensiones de la casa quinta y la cantidad de gente que había en la fiesta. Según el informe policial, se encontraron más de 20 vainas servidas en el lugar.

Leer también: Asesinaron en Pueblo Andino a un joven que estaría ligado a Los Monos

Tempesta contó que la casa había sido alquilada por gente de Rosario, sin el conocimiento de la comuna, que tiene una legislación para regular el alquiler de casas quinta y evitar ruidos molestos. Además, dijo que la Guardia Urbana había acudido al lugar por un reclamo de los vecinos por la música fuerte, pero que los organizadores de la fiesta no acataron la ordenanza vigente y siguieron con la fiesta.

“La gente está conmocionada porque no son hechos a los que un pueblito como el nuestro esté acostumbrado, no vamos a decir que no existe el delito acá, existe obviamente, pero es de otras características”, dijo Tempesta en una entrevista a una radio de Rosario.

“Recordemos que Pueblo Andino tiene la característica de que es muy parecido a Pueblo Esther, muchas casas de fin de semana, de lunes a viernes somos un pueblo de 7 mil habitantes y los fines de semana, durante la temporada de verano podemos llegar de 15 a 20 mil”, explicó.

“Que haya habido un solo fallecido fue una suerte”, destacó Tempesta, y agregó: “Esto supera todo lo que hemos vivido en el pueblo”.

“Por las dimensiones del terreno donde está la casa quinta donde se llevó a cabo la fiesta, con tanta gente, podría haber sido mucho peor, terrible”, concluyó.