Evolucionan bien los seis casos de neumonía del personal del Iturraspe

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informa que evolucionan favorablemente los seis casos de neumonía diagnosticados en personal de la Unidad de Terapia Intensiva del Nuevo Hospital Iturraspe, ubicado en la ciudad de Santa Fe. Cuatro de ellos recibieron el alta hospitalaria y dos personas permanecen internadas: una en sala general y otra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con asistencia mecánica respiratoria y buena evolución.

Los diagnósticos habían sido confirmados el 29 de febrero; y el personal de los distintos servicios del hospital fue informado rápidamente de la situación, al tiempo que se iniciaron las acciones de control del brote. A la fecha no han sido detectados nuevos casos.

Investigación epidemiológica

En estos días fueron contactados en forma telefónica 86 personas que trabajaron en la UCI durante el tiempo probable de contagio, de los cuales 63 no presentaron ningún síntoma de enfermedad, 20 estaban o habían estado enfermos. De los que presentaban síntomas se detectaron dos casos de Covid positivos, ninguno de los cuales presentó cuadro de compromiso respiratorio bajo (pulmonar). Hubo 16 personas que no respondieron a los llamados telefónicos. En la guardia, no se presentó ningún paciente nuevo relacionado al hospital por neumonía.

En análisis de laboratorio se descartaron dengue, leptospirosis, hantavirus, mycoplasma, clamydia pneumoniae y virus respiratorios.

De las muestras analizadas en el Laboratorio Central de la provincia y en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” de Buenos Aires, se detectó un caso de COVID y un caso de psitacosis, ambos pacientes internados en UCI. Se continúa con el análisis diagnóstico, teniendo en cuenta que pueden necesitarse nuevas muestras para arribar al mismo. Los pacientes fueron tratados con antimicrobianos adecuados para los gérmenes encontrados.

La psitacosis es una enfermedad bacteriana zoonótica causada por chlamydophila psittaci. Se transmite a los humanos por el contacto con aves, al inhalar partículas en el aire de secreciones respiratorias, heces secas o plumas de las mismas. Los principales transmisores son las aves psitácidas, de la familia de los loros, pero también pueden transmitirla los canarios, las palomas y otras aves. En general la psitacosis presenta un cuadro de gravedad moderada, con presentación de fiebre, cefalea, mialgias y tos seca. Los síntomas comienzan entre 5 y 14 días luego de la exposición. Con tratamiento adecuado y oportuno la letalidad es baja.

Muestras ambientales y prevención

En cuanto a las muestras ambientales que fueron enviadas al Instituto Malbrán aún no han arrojado resultados.

Se trabaja en el análisis de todos los casos y sus antecedentes epidemiológicos, así como también la evaluación de la infraestructura y mantenimiento del hospital, buscando la probable fuente de contagio.

Las medidas de prevención en la UCI continúan con la indicación del uso de equipo de protección completo y las pautas de alarma para la pronta notificación de síntomas; así como también la restricción de visitas en ese sector del hospital, la disminución de rotación del personal y el ingreso de nuevos pacientes en el área afectada.

El personal del hospital se mantuvo informado diariamente sobre la evolución de los casos, las medidas preventivas vigentes y una vez notificados los resultados de laboratorio por el Instituto Malbrán, se comunicaron en una reunión con jefes de servicio del Hospital, en la que participaron la secretaria de Salud del ministerio, Andrea Uboldi; la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós; y el director del Hospital, Dr. Francisco Sánchez Guerra.