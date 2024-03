Enri Vallejos va a querellar a concejales de la oposición

Previa a la presentación que realizará el día jueves 7 de marzo en el inicio de las sesiones legislativas 2024, y en la semana que fue denunciado en la justicia por los concejales de la oposición, el Intendente de Reconquista, Dr. Amadeo Enrique Vallejos se mostró indignado con la labor de los ediles y con la falta de respuesta, discriminación que realiza el gobierno provincial a la ciudad.

Respecto a esto último, el primer mandatario local expresó que «estamos gestionando una audiencia con el gobernador, para poder ver el camino a seguir, si es que hay alguno. Si va a seguir con esta forma de gobernar durante los 4 años o si vamos a tener que buscar alternativas para gestionar para nuestra ciudad. Hasta el momento a nuestro municipio no se lo ha tenido en cuenta en los programas de ayuda, estos se distribuyeron en ciudades que son del partido político del gobernador. Sin embargo, nosotros nos pusimos a disposición para trabajar codo a codo pero la realidad es que tuvimos tres emergencias climáticas y solo vinieron a sacar fotos y no nos dieron ni un litro de combustible», enfatizó Vallejos.

A su vez, detalló que «la emergencia nos destruyó la ciudad. Llovió 340 milímetros en 7 horas, nos dejó sin defensa, más de 80 árboles caídos, el sistema eléctrico en gran parte de la ciudad se daño como las calles y puentes. Ahora pasó algo similar en Corrientes, por suerte ellos tienen apoyo de Nación y de su provincia. A Reconquista no le dieron nada».

Por otra parte, aclaró que «no estamos enojados con el gobernador, es nuestra obligación reclamar lo que corresponde, no tendríamos que tener ningún tipo de discriminación, no es a mi a quien hacen mal, es a los ciudadanos de Reconquista que también los votaron para mejorar la calidad de vida de la gente, con ese tipo de actitudes solo hacen mal al ciudadano. Por ahí me informaron que el gobierno provincial se enojó con nosotros porque fuimos a gestionar a Nación».

Ante esta situación de desencuentro entre las gestiones, el Intendente de Reconquista insiste en buscar el camino para lograr una audiencia con el gobernador: «creemos en el diálogo para resolver los problemas, por eso insistiremos en la audiencia con el gobernador».

En cuanto al pedido presentado por los concejales de la oposición, Vallejos expresó que lamenta muchísimo la actitud de los concejales. Y afirma que: «están patrocinados por Gogui Gregoret. Hay otros intereses en el fondo. El abogado de estos concejales es el cuñado de Gogui, quien también es el abogado del Taller de Revisión Técnica, donde nos están debiendo 46 millones de pesos».

Sobre esta última deuda, agregó «Gregoret fue gobierno junto a Kreni y a Passarino cuando se adjudicó el taller. Es muy clara la intención, el ejecutivo está hoy llamando a licitación por el vencimiento de la concesión y está haciendo el reclamo que corresponde por la deuda. El abogado es el mismo. Por lo que es lamentable que la ciudad de Reconquista invierte 30 millones de pesos por mes para el concejo deliberante, donde hacen política barata, no mejoran ni construyen nada».

Por esta misma cuestión, el Intendente de Reconquista compartió su enojo y solicitó a los ediles que digan la verdad, que sean sinceros con la ciudadanía y trabajen para seguir teniendo los vuelos. Así como pidió la verdad por parte del legislativo, él detalló la del ejecutivo en el conflicto con Aerolíneas Argentinas: «no existe la deuda, como no existieron las otras deudas. Cuando cambian las autoridades surge el malentendido. No toman en cuenta el convenio firmado. No hay deficiencia y lo demostramos. Aerolíneas nos comunicó en ese entonces que no correspondía pagar. Además, no hay convenio firmado en la oscuridad como dicen, trabajamos junto con el sector público y privado para conseguir los vuelos. Estuvieron presentes en la firma actores del sector privado y después el acto fue público en el aeropuerto y los concejales no fueron, no trabajan ni para ir a los actos. Nos duele mucho que los concejales hagan estas cosas. Que digan la verdad de cuál es el problema, que es lo que les molesta», reclama Vallejos.

A su vez, señaló cuál debería ser la función de los concejales: «deberían trabajar para el bien de la ciudad. Invertir en Reconquista 30 millones de pesos por mes en el concejo para que hagan política barata y confundan a la gente, es indignante. Llamó a la reflexión. Los árboles se conocen por los frutos, díganme qué frutos le están dando a Reconquista», pregunta Vallejos.

En cuanto a los pasos a seguir desde el municipio ante esta denuncia, anticipó que «vamos a hacer la querella que corresponde. Esta es nuestra verdad, ojalá que se pueda trabajar para el bien de la ciudad y no para hacer política barata que no soluciona el problema de la gente. Estos concejales deberían gestionar y empujar conjuntamente con el gobierno provincial, con el cual son amigos. Esperemos que la secretaría de transporte nos de buenas noticias, ellos son los encargados ahora de gestionar los vuelos».

Respecto a los frutos del municipio, el Intendente de Reconquista invitó a que se acerquen a verlos: «los concejales pueden ir a ver como hoy con menos plata, pagamos los sueldos y seguimos haciendo obras públicas. Esto muestra a la ciudadanía la eficiencia y eficacia en el control del gasto público».

En síntesis para Vallejos los frutos son que «en enero y febrero recibimos 400 millones de pesos menos que el año pasado, tenemos aumento del combustible, aumentó la paritaria en un 34,5 por ciento y el municipio está en marcha y cumpliendo cosa que no lo hizo la provincia».

Con esto último fundamentó su solicitud hacía los concejales de la oposición: «el municipio funciona, trabaja, gestiona y hace eficiente la administración, por lo que pedimos que los concejales trabajen, que la gente los puedan ver y que los 30 millones de pesos que se destinan al concejo se justifiquen, en frutos buenos para la ciudad que seguramente los ciudadanos le van a estar muy agradecidos».