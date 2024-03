Sol Pérez no está entrenando y generó especulaciones: “Tengo otra prioridad”

Sol Pérez, felizmente casada con Guido Mazzoni, posteó en Instagram una foto recién levantada luciendo sus marcadísimos abdominales. Junto a la impactante imagen, contó que hace un mes no entrena y generó todo tipo de especulaciones.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… Pero hoy, cuando me desperté con mi cabeza llena de mierd..., me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo. Los quiero”, expresó, a corazón abierto.