José Corral: "Esta gestión será recordada como un tiempo de cambios y reformas"

El diputado provincial José Corral visitó los estudios de Cadena OH! en la ciudad de Santa Fe y se manifestó por los temas urgentes que atraviesa la provincia de Santa Fe. Al respecto, afirmó que este momento "será recordado como un tiempo de cambios y reformas".

"Algo está pasando, cambiando, que las mafias tienen estas reacciones que buscan conmover a la opinión pública. Como los hechos gravísimos de los homicidios de días atrás, amenazas al gobernador, a colectiveros... Tiene que ver con la decisión fuerte del gobierno provincial de ordenar la cárcel para ordenar la calle", apuntó respecto al problema de la inseguridad y el narcotráfico.

"Se aprobaron una serie de leyes... queda pendiente la reforma del Código Procesal Penal que será este miércoles. Es una decisión tomada que no tiene retorno, todos los días el gobernador la ratifica. Vamos a pasar un tiempo difícil, no va a ser de un día para el otro, pero se va a recomponer la situación en las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe".

Juicio por jurados

Ante la consulta por la decisión implementada, el legislador destacó lo bueno que es la que gente se involucre en el servicio de justicia.

"De los tres poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo los elegimos... El poder Judicial era el único reservado a especialistas y jueces. Pero en la provincia de Santa Fe cumplimos con un mandato constitucional, que la decisión final de un juicio lo tome un jurado popular", destacó en diálogo con Marcelo Garrido.

La medida tomará primero los delitos más graves, homicidios calificados, robo y violación seguida de muerte, y en los delitos cuando se investiga a un policía que participó de un enfrentamiento. Estos casos no son tantos por años y se implementará en circunscripciones. La implementación será gradual.

"Todos los ciudadanos que estén en el padrón electoral, de los 18 a 75 años, pueden ser jurados. Serán sorteados por la Lotería de Santa Fe. Son doce personas, no es una sola. No hay manera que no se conozca al jurado, es parte del proceso penal que se pueda recusar a los jurados. En casos como causas de los Monos, por ejemplo, se prevé que puedan ser jurados de otras circunscripciones, cosa de que no sean vecinos. Va a ser un aire fresco para la justicia", explicó.

"Hay un cuidado de que la deliberación del jurado sea secreta, si hay diferentes opiniones no se conocen, sólo el veredicto final. Con el acuerdo de 10 de los 12 se puede llegar a una decisión. Cada jurado tendría justificado en su trabajo y también cubierto los gastos de traslado; a su vez el pago de medio IUS, una medida de unos 25 mil pesos diarios".

Por último, destacó lo bien que ve la gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro. "Está muy enfocado, feliz de la tarea que lleva adelante, que es difícil y que presenta desafíos. Lo veo muy abierto a escuchar a sectores sociales, políticos e instituciones. Evidentemente disfruta su actividad, este tiempo va a ser recordado como un tiempo de cambio, de reformas".

Escuchar también audio completo: