Amra y Siprus realizarán medidas de fuerza

Este jueves, las y los profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) llevarán adelante un paro por 24 horas. En tanto que los trabajadores que integran el Sindicato de Trabajadores Universitario de la Sanidad (Siprus) definieron nuevas medidas.

Amra había anunciado la jornada de protesta la última semana, en rechazo la oferta de actualización salarial. La propuesta del gobierno provincial consistió en un 17 por ciento remunerativo y bonificable a los sueldos de diciembre. A eso, se le sumó un aumento del 50 por ciento de los adicionales “Guardia Activa” y “Guardia Activa de Emergencias”.

Por su parte, los integrantes de Siprus votaron realizar paros el martes 9 y miércoles 10 de abril.

Los resultados de la votación de más de 1500 profesionales fueron los siguientes:

👉 Opción A (aceptar): 15%

👉 Opción B (no aceptar sin medidas): 6%

👉 Opción C (no aceptar con medidas): 79%

🥁 Ante los resultados el CDP de SiPrUS convoca a PARO de 48hs para los días MARTES 9 y MIÉRCOLES 10.