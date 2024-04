Preocupación en el mundo del tenis: Rafael Nadal se bajó del Master 1000 de Montecarlo

El oriundo de Manacor hizo una sentida publicación en sus redes sociales y escribió: “¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando”. En el mismo posteo, anunció: “Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo”.

Sin embargo, lo que preocupó al mundo del tenis fue la explicación de Rafa: “Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”.

"No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más", expresó Nadal con flagrante pesar.