Confesión y polémica: ¿Por qué Matías Alé le es infiel a sus parejas?

Luego de que se le concieran varios escándalos mediáticos con distintas famosas, Matías Alé abrió su corazón e hizo un profundo análisis al ahondar sobre la infidelidad.

“Primero hay que definir qué significa ser infiel. Me parece que la palabra ‘infidelidad’ y lo que viene relacionado a eso, es llenar un vacío. Uno es infiel para llenar un vacío”, sentenció Ale en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América.

“Me parece que después, cuando realmente uno se siente completo, te sentís pleno en una relación, la palabra ‘infidelidad’ ya pasa a un segundo plano”, agregó. Y cerró, sin vueltas: “Creo que lo fundamental es definir cuál es el vínculo que tenés”.

ESTEFI BERARDI MANDÓ AL FRENTE A MATÍAS ALÉ

Luego de que Matías Alé asegurara que le gustaría una chica “que sea poco correcta”, todas las miradas apuntaron a Estefi Berardi, la panelista de Poco correctos. Sin embargo, ella mandó al frente al actor y leyó mensajes retro que le había mandado por las redes.

“Me vuelvo loco si Estefi está sola. A Estefi ya la tiroteé hace un montón y nunca me dio bola. Fue hace muchos años, creo que estábamos en pandemia”, comenzó diciendo Alé en el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Me escribió por Instagram. A ver, voy a buscar la conversación. Creo que fue antes de pandemia, pero no digo exacto la fecha por las dudas. Me pusiste ‘hola, ¿cómo va? Pasé a saludarte. Y me pusiste ‘te dejo mi celu’, y te clavé el visto”, reveló Berardi.

Y Alé cerró, contundente: “Es porque no usaba mucho las redes en ese momento. Me clavaste el visto, después nos vimos en algún momento. Pero siempre estuvo acompañada Estefi, así que le mandamos un besito y nada más. Eso fue todo”.

Fuente: Ciudad Magazine