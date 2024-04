Se presentaron 12 ofertas para construir 4 nuevos pabellones en el Complejo Penitenciario Rosario

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto a la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, encabezaron la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de cuatro nuevos pabellones en el Complejo Penitenciario Rosario que alojarán a 320 reclusos. La obra tiene un presupuesto de más de $ 7.700 millones, y un plazo de ejecución de menos de un año. Se presentaron 12 oferentes.

El acto se llevó a cabo este martes, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y contó con la presencia del secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura Penitenciaria, Diego Leone, entre otras autoridades provinciales.

Vale recordar que actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones.

En la oportunidad, el ministro de Justicia y Seguridad recordó que “en diciembre de 2007 había más presos en comisarías que en el servicio penitenciario, situación que, después de 12 años se logró revertir. Dejamos 19 a 1 la ecuación; solamente un 5% de la población en policía. Cuatro años después debemos volver a hacer lo que ya se hizo”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Hemos desarrollado un programa de obra pública carcelaria que va a incluir varias obras, esta es la primera. El programa prevé la generación de más de 3.600 nuevas plazas carcelarias para atender los 1.300 detenidos en comisarías que tenemos hoy, pero también el crecimiento futuro, porque mientras nosotros hablamos sigue aumentando la población privada de libertad y hay que tener una mirada desde la planificación a futuro. Pero, a la vez, descomprimir el servicio penitenciario y empezar a reconfigurar las industrias penitenciarias, con la instalación de dispositivos de educación, de cultura, de recreación al interior de las cárceles para trabajar con los internos en su reintegración social”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales remarcó la importancia de “estar presentando la realización de una alcaldía en solo 4 meses de gestión, que tiene más cupos que los presos en comisarías en la Unidad Regional N°2 de Rosario”. Masneri dio detalles de la obra: “Esta Sub Unidad 4 viene a completar un complejo penitenciario que actualmente tiene 3 sub unidades y a transformar ese complejo en la cuarta cárcel en cuanto a capacidad y tamaño de alojamiento en la provincia. Un complejo que actualmente tiene alojadas 960 personas, con 320 más va a pasar los 1200 internos. Nos permitirá seguir mejorando el trabajo en las unidades, resolver parcialmente el problema de la sobrepoblación, resolver la operatividad policial, permitirnos utilizar la alcaldía de la manera en la que fue diseñada: para que los internos puedan ingresar, hacer todos los trámites y tener allí sus audiencias y no estén permanentemente yendo a Tribunales”.

La obra

La futura construcción fue diseñada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, que depende directamente del gobernador Maximiliano Pullaro. Esta obra tendrá 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados serán destinados a áreas recreativas y patios. La construcción demandará una inversión -a valores a diciembre de 2023- de 7.744.776.033,19 pesos. El inicio de obra está planificado para junio de 2024 y la fecha de finalización se estima para marzo de 2025.

Leone brindó detalles sobre esta ampliación del Complejo Penitenciario, ubicado en 27 de Febrero al 7800: “Se realizará en un terreno vacante. La obra consiste en 4 pabellones, y se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora vamos a concretar los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos”.

También apuntó datos constructivos de la obra: “Buscamos un método constructivo de sistemas pre moldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón ‘in situ’, pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería pre moldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses”.