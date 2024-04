¿Por qué Marcela Tauro no puede ni ver a Lizy Tagliani?

Este lunes, Marcela Tauro se mostró muy dura a la hora de hablar del desempeño de Lizy Tagliani en su debut en La peña de Morfi y reveló que “tuvo un tema” con la humorista por lo que Ángel de Brito puso manos a la obra y logró averiguarlo con Yanina Latorre.

“Todos sabían, menos Laura Ubfal. Se ve que ese día cuando Tauro lo contó, porque fue hace mucho el episodio, el puñal famoso de Lizy. (…) Tiraban pistas a ver si Tauro terminaba de explotar”, recordó De Brito en LAM.

Muy intrigados por los dichos de su colega en Intrusos, De Brito le consultó a Tauro sobre este conflicto inédito entre ambas, pero Marcela fue tajante al respecto. “Me dice que no lo quiere contar, porque ya pasó un tiempo largo de esto. Me dijo que era una cosa fea. ‘Ya está’, me dice. ‘Se la dan de buenas y eso me jode’”, leyó el conductor.

EL INÉDITO EPISODIO QUE PROVOCÓ SU ENEMISTAD

Pero antes de que cualquiera de las angelitas pudiera tener algún dato más al respecto, Yanina anunció que le había llegado un mensaje revelador. “Cuando Marcela Tauro contó en la radio, tras bambalinas, su separación, justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al ex novio de Marcela”, explicó la panelista.

Además, Latorre contó que “el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani” que nadie tiene, pero se sabe de su existencia. “Ella enloqueció y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzaba la mataba”, agregó Yanina.

“Ella primero anuncia la separación y después pasa lo de la madre, y ese día como que el chico volvió con Marcela”, dijo Fernanda Iglesias, muy intrigada por “las fechas de Lizy” respecto a su estado civil ya que Carmen Álvarez murió el 7 de agosto de 2023, cinco meses después del casamiento de Tagliani con Sebastián Nebot.

