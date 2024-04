Aladio: "Los camioneros santafesinos cobraron la paritaria como corresponde"

Bueno, esto en la provincia de Santa Fe no sucede, acá más del 95% ya estamos llevando adelante todos los cómputos y trayendo referencias de las 4.650 empresas de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe más del 95% de las empresas pagó con el aumento.

Entonces por eso está ratificado por qué no una medida de fuerza.

Por eso decimos nosotros que no a una medida de fuerza, que en realidad en este caso y por lo que nos está pasando en la provincia de Santa Fe con plena cosecha, con pleno movimiento de camioneros que hace meses que no están trabajando, vamos a ir a una medida de fuerza si ya cobraron el aumento.

Entonces esto que a veces a algunos compañeros les parece ilógico, yo creo que es darle claridad, ser razonable con lo que está sucediendo y bueno, no es que nos desligamos de lo que pasa a nivel nacional, acá estamos para ayudar a la federación si necesita que la ayudemos, que vengan, que nos inviten a participar, que nos digan cómo lo hicimos en la provincia de Santa Fe.

Y si quieren o si tienen dudas de cómo hacerlo, se lo explicamos humildemente desde el interior del país porque también se puede desde el interior del país.

Por eso hablamos de un sistema federal de los gremios que es lo que logramos fundamentalmente.

El tema ahora pasa por aclarar lo otro. Hace más de 10 años que no pertenecemos a la Federación.

Esto hace 10 años que nosotros nos fuimos, cada vez se va incrementando más esta separación que tenemos. Nosotros ya hace más de un año que venimos firmando las paritarias propias en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que no somos tontos, las firmamos en espejo con las paritarias que se firman a nivel nacional.

¿Por qué en espejo? Porque no las firmamos más altas para no dejar a los trabajadores de la provincia fuera de un sistema que va a través de un flete más caro que los trabajadores del resto del país. Ni tampoco las vamos a firmar por debajo de lo que se firma a nivel nacional porque no vamos a perjudicar a los trabajadores de la provincia de Santa Fe.

Entonces ese es el espejo que me refiero yo y el espejo que seguimos llevando adelante. Nosotros decimos que hay alternativas y vuelvo con lo mismo. Hay alternativas para hacer cosas distintas pero que de alguna manera nos lleven en este momento de tanta confusión, de tanta confusión política, de tanta confusión sindical. Nosotros necesitamos claridad para nuestros trabajadores, para los empresarios del sector y lo que estamos haciendo con coherencia es llevarles tranquilidad.

Yo no soy de Milei, yo no soy de Macri, yo no soy de Cristina, yo soy de los trabajadores y peronista.

Por eso tengo esta postura y defiendo esta postura desde mi lugar y desde el lugar que me dieron los trabajadores camioneros de la provincia de Santa Fe, informó el sitio Panorama gremial.