Abel Hernández será operado en las próximas horas y tendrá entre 4 y 6 meses de recuperación

La llegada de Abel Hernández a Rosario Central no rindió los frutos esperados. El uruguayo llegó para ser el centrodelantero de referencia con mucho recorrido en su currículum pero nunca pudo demostrarlo debido al largo acondicionamiento y luego las lesiones. Y ahora el mismo jugador comunicó que deberá ser operado y estará entre cuatro a seis meses fuera de las canchas.

Previo al duelo con Peñarol por la primera fecha de la Copa Libertadores, el charrúa se lesionó y no pudo entrar al Gigante de Arroyito. Pocos días después, el Canalla brindó el parte médico en el que confirmó que sufrió una ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior del muslo izquierdo.

"Se me rompió el tendón del bíceps femoral, eso quiere decir que el tendón se me salió del hueso. Me van a operar y quizás me lleve entre cuatro y seis meses de recuperación", indicó Hernández en una charla con colegas uruguayos.

"Esto fue sorpresivo porque me sentía bien, teniendo minutos, jugando los 90 en los últimos dos partidos y no sentía ningún tipo de molestia", siguió el delantero de 33 años, que ha jugado 377 minutos en cinco partidos con la casaca auriazul durante 2024.