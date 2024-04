Presentaron el nuevo Estacionamiento Social Asistido

El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, junto al secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y el secretario General, Alejandro Boscarol, presentaron el programa de Estacionamiento Social Asistido -ESA- que busca, a través de la contención social, el control y el compromiso de todos los ciudadanos, regular un tema históricamente no resuelto en la ciudad como es la actividad de los cuidacoches.

"Instalamos una zona de estacionamiento medido en una zona de barrio Candioti, que va a estar descrita, con un horario particular, que va a ser exclusivamente de la nocturnidad" indicó Mastropaolo.

Seguidamente, el funcionario señaló que la idea de este programa es lograr "el ordenamiento de la nocturnidad, una especie ordenamiento territorial de esta situación".

En relación a las especificidades del programa, explicó: "Vamos a generar una identificación de ciertas personas para ordenar una zona determinada con una persona identificada, con nombre, con apellido, con una tabulación y un precio determinado".

Y agregó: "La idea de identificar a la persona es para que también el vecino pueda saber cuál es su nombre, cuál es su apellido, previo, obviamente, diferentes auditorías por parte del municipio de que son personas que tienen características particulares, no es para todo el mundo".

La incorporación de esta figura, posibilita además la capacitación de los trabajadores, para que "en una etapa de 12 meses puedan tener otro tipo de salida laboral".

Este programa ya fue desarrollado y "evolucionó positivamente" en ciudades como Mendoza, Villa Carlos Paz, Bariloche y "entendemos que puede ser establecido en la ciudad de Santa Fe en una zona y en un paradigma particular que es, que es la zona de Barrio Candiotti" destacó Matropaolo, y en este punto remarcó que "el frentista Barrio Candioti -quienes viven en el barrio- no va a pagar este estacionamiento social, van a tener una identificación como frentista para que esto no le gire ningún costo".

Y remarcó: "No vamos a permitir la doble imposición en la zona de estacionamiento medido, no vamos a permitir la coacción del espacio público, el espacio público no se toma con la fuerza".

Por su parte, el secretario General, Alejandro Boscarol comentó que "al no estar no está regulado -el trabajo- prima el que más fuerza tiene" en este sentido explicó que "el cuidado del espacio público tiene que ver con la intervención del municipio para regular y para cuidar al vecino, pero también que todos puedan apropiarse a él".

El hecho de identificar a los asistentes sociales en la página web del municipio, para conformar "una especie de red que van a estar trabajando de manera conjunta con la GCI y el binomio policial -que va a estar acompañando y monitoreando el desempeño- consiste en minimizar todo lo que tenga que ver con la connotación negativa que se le puede atribuir al trapito tradicional".

Finalmente aseguró que el programa "viene a reforzar un sistema amigable y de cuidado del vecino en un momento y en una situación compleja" y agregó "es un programa puente para el desarrollo de capacidades de los asistentes que van a participar del mismo".

Etapa Piloto

Desde las áreas de control municipales, junto con la GSI y la asistencia policial (binomios) se efectuarán tareas de control permanente para asegurar que los asistentes/operadores cumplan adecuadamente su actividad y las obligaciones que les impone el Programa. Además se incorpora una nueva modalidad de cobro por el estacionamiento en la zona ESA, mediante una tarjeta impresa. Funcionará por medio de un cobro manual, a través de los asistentes, exclusivamente en los días y horarios establecidos.

Los asistentes han sido seleccionados en base a un relevamiento realizado por el municipio y serán asignados a ubicaciones específicas.

Estarán identificados con una pechera y una credencial habilitante provista por la Municipalidad.

La credencial, que será indelegable, intransferible y estrictamente personal, incluye: nombre y apellido, número de documento, número de registro y fotografía. En el sitio web de la Municipalidad estará disponible un mapa con la geolocalización de los lugares asignados a cada asistente.

Se asignarán asistentes a algunas cuadras próximas a zonas de actividades nocturnas (bares, restaurantes) y funcionará de jueves a sábado de 20 a 4. Los domingos será de 20 a 24.

Las cuadras de la etapa piloto del ESA para el horario nocturno estarán debidamente identificadas con carteles en los postes de luz Se trata de la zona comprendida entre las calles Ituzaingó al sur, Vélez Sarsfield al este, Chacabuco al Norte, Pedro Vittori y Rivadavia al oeste.