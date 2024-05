Cocho López recordó al Flaco Traverso: "Era un tipo con un carácter increíble, se llevaba todo por delante"

Juan María Traverso dejó una huella imborrable en el automovilismo argentino. El ídolo popular falleció este sábado y su leyenda pasó a la eternidad. Osvaldo López, su gran rival en las pistas, habló con Hugo Isaak y recordó sus vivencias con el Flaco.

"Hemos sido amigos. Compartimos casi 40 años. En este deporte estábamos jueves, viernes, sábado y domingo y compartimos momentos continuos. En los últimos 20 años vivíamos en los motorhome y compartíamos todo. Cultivamos la amistad", comentó sobre su vínculo con Traverso.

Inmediatamente, destacó su personalidad: "El Flaco era un tipo con un carácter increíble. Se llevaba todo por delante. Aguerrido, hacía todo para ganar. El tipo dedicó el 100% de su vida a la carrera de autos. Siempre tuvo gente de primer nivel alrededor. Era muy inteligente. Encima manejaba bien, no era fácil ganarle".

La rivalidad con el Flaco

Más adelante, recordó la rivalidad entre ambos: "Fueron muchas las peleas y las luchas. Eran tantos los roces que teníamos que nos rajaron. Nos chocábamos hasta cuando salíamos del garage".

"En las tapas de las revistas hacíamos que nos peleábamos con el objetivo de trascender. Había que vender haciendo este tipo de cosas. Después en la pista era real, nos matábamos", agregó.

Posteriormente, señaló la forma en la que ellos se movían fuera de las pistas: "Nosotros atendíamos uno por uno a cada hincha. Nos sacábamos una foto, le dedicábamos tiempo y esfuerzo a la gente. Generábamos esa idolatría".

"Hoy es totalmente distinto. Hoy están embebidos con las redes y no los conoce nadie. No le conocen la cara. No es mejor ni peor, es diferente", apuntó acerca de los pilotos actuales.

Por último, aprovechó para dejarle un mensaje de despedida al ídolo argentino: "El Flaco para nosotros no se fue. A esta carrera ahora la ganaste vos y ya te vamos a alcanzar. Gran rival, gran piloto, un súper campeón. Siguen los recuerdos y estará siempre presente con nosotros. Dios te bendiga, Flaco".