Sindicalismo argentino en Washington D.C

Prosiguiendo su intensa agenda en los EE.UU., Sergio Aladio recorrió la capital de dicho país, Washington D.C., en donde mantuvo diversas reuniones con instituciones de diferentes ámbitos estratégicos, cubriendo desde el análisis geopolítico al geoeconómico e incluyendo el tema crucial de inversiones directas en Argentina.

El rol e influencia de Washington DC, tanto en EE.UU. como a nivel global, es de público conocimiento. Basta recorrer la denominada “embassy line”, para identificar las representaciones diplomáticas de la mayor parte de los países del mundo. En ese escenario Sergio Aladio, Secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, llevó a cabo la última parte de su visita a los EE.UU.

Aladio comentó que el objetivo de su paso por esa capital fue, esencialmente, aportar señales concretas para promover a la Argentina como destino de inversiones. De este modo, llevó su mensaje a los principales actores políticos del país del Norte sobre la voluntad argentina de crecer y expresar que las potenciales inversiones pueden encontrar un campo propicio en la infraestructura del país, desde la expansión de la red vial en general, a la conectividad y al fortalecimiento de los puertos, a la evolución de los sistemas de gestión de bitácora digital y a la ciberseguridad, entre otros.

El dirigente argentino mantuvo una reunión clave con autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con altos funcionarios pertenecientes a las Secretarías de Asuntos Continentales, de Acceso a los Derechos e Igualdad y de Inclusión Social. Al repasar en conjunto la agenda de la OEA en el corto y mediano plazo, se evaluó la posibilidad de sumar una misión laboral, remarcando la importancia de las instituciones sindicales de los países miembros en su contribución como armonizadores sociales.

Asimismo, Aladio mantuvo reuniones con dos grandes Think Tanks -los muy reconocidos Atlantic Council y The Wilson Center- instituciones estratégicas de análisis y asesoramiento económico y de seguridad para el continente. El gremialista argentino fue consultado sobre su visión acerca de la situación actual de América del Sur y particularmente de la República Argentina. Allí planteó los cambios que se están generando en las relaciones laborales, a fin de generar las modificaciones necesarias que permitan construir un país estable en el mediano y largo plazo. También comentó la situación específica de General Motors, empresa de origen norteamericano que se encuentra ubicada dentro de la provincia de Santa Fe. Aladio expresó: “Queremos dar nuestro aporte para encontrar una solución a las dificultades que está atravesando GM. No nos podemos permitir perder a una empresa de tal magnitud, tanto desde el punto de vista de los trabajadores cuanto desde el punto de vista geoestratégico”.

En la agenda de Aladio no podía faltar el tema educativo, que él considera esencial para la evolución de la Argentina. De este modo, visitó la Universidad de Maryland, especialmente el área de investigación dedicada al transporte por camiones, que tiene a cargo el análisis de las estadísticas en el transporte de cargas por carretera, incluyendo los factores laborales, empresariales y de seguridad. Cabe destacar un estudio estadístico comparativo del impacto de la sindicalización en la seguridad y costos derivados de la misma, incluyendo accidentología, salud, seguros y eficiencia operativa. La conclusión de dicha investigación es contundente: las estadísticas muestran que la sindicalización de los choferes de camiones mejora sustancialmente la performance de los tópicos arriba mencionados.

Por este y otros temas, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, junto a la Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo (FUCEIT), acordaron realizar un evento binacional de índole técnico-científico con la Universidad de Maryland, a realizarse en el segundo semestre del año en curso.