El Gobierno festejó la baja de la inflación en abril: “Se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”

El Gobierno festejó hoy la baja de la inflación en abril, que luego de seis meses fue menor a dos dígitos y se ubicó en 8,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“GOOOOOOOOOOOOL...!!!”, publicó en redes sociales el presidente Javier Milei y compartió una foto donde se lo puede ver abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo, en una fuerte señal de respaldo a la gestión del titular de Hacienda.

El vocero presidencial Manuel Adorni también salió a celebrar la reducción en la suba de precios. "La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado", escribió en X.

En tanto, otra voz del oficialismo que salió a mostrar optimismo por la disminución del guarismo inflacionario fue el diputado nacional (LLA) José Luis Espert, quien atribuyó la baja a la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria cero.

“8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, señaló.

En tanto, otra voz del oficialismo que salió a mostrar optimismo por la disminución del guarismo inflacionario fue el diputado nacional (LLA) José Luis Espert, quien atribuyó la baja a la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria cero.

“8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, señaló Noticias Argentinas.