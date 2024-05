Las fiestas clandestinas vuelven a poner sobre la mesa la nueva ordenanza de nocturnidad

Agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, en conjunto con la Policía de la provincia de Santa Fe, desbarataron el pasado domingo pasado dos fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad. En uno de los eventos había más de 600 personas convocadas.

En el primer caso desactivado, los organizadores planeaban desarrollar la fiesta en la zona de avenida de los Granaderos al 4600.Tras la denuncia de vecinos, el municipio intervino previamente notificando que el encuentro no se realizara. Producto de eso, los organizadores mudaron la reunión a un predio rural en Uriburu al 7500. A partir de un trabajo de inteligencia en redes sociales, la Secretaría de Control pudo dar cuenta de esa situación.

En tanto, el otro evento clandestino se desarrolló en San Martín al 7200. En este caso, una fiesta electrónica tipo after, el encuentro fue desactivado en horas de la mañana de este domingo, cerca del mediodía.

En este marco, el Secretario Control de Rosario, Diego Herrera, aclaró que las fiestas electrónicas no están prohibidas en la ciudad, pero sí deben cumplir con ciertos requisitos: “Desde 2017 la ciudad cuenta con un decreto que regula estas fiestas, como protocolo sanitario, la obligación de puestos de hidratación y un horario a cumplir. Lo que pasa es que en estos casos no pidieron la autorización y no cumplieron con los requisitos”, detalló.

Mientras tanto aún se espera la nueva ordenanza que regule la nocturnidad en Rosario, la cual, aseguró Herrera, hará mayor hincapié en evitar ruidos molestos, por lo que cada lugar deberá contar con un plan de insonorización. Además, se rediscutirán horarios, requisitos y ubicaciones.

A finales del año pasado, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, había señalado que la ordenanza de nocturnidad saldría para febrero, sin embargo, por el momento, la medida tiene un futuro incierto.

