Poletti: "Nuestra gestión va a tomar los problemas que históricamente se dejaron de lado"

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se manifestó por la actualidad santafesina y reafirmó que en su gestión vinieron a "tomar los problemas que históricamente se habían dejado de lado".

"En esto nosotros tenemos que decirle al vecino que vinimos a tomar los problemas que históricamente se habían dejado de lado en la ciudad. Los cuidacoches era una problemática que veíamos todos pero nadie quería solucionarlo", dijo al respecto.

"Tomamos la decisión de ir sobre la actividad ilegal, que ya la teníamos contemplada. Cuando uno dialoga, da la cara, surgen otras ideas. Entonces se definió esto, creemos que la primera etapa podemos hacerla así. Estos primeros días se cumplió la medida con bastante efectividad y hay una buena predisposición a insertarse en cooperativas", comentó en relación a la prohibición de la actividad de los "trapitos".

"También los capacitamos, esperamos que aparezcan empresas privadas para capacitarlos. Todo esto lleva a que salgamos de una actividad ilegal que no es grata para nadie, para ir a una actividad definitiva".

"Nosotros tenemos registrado quién es sostén de familia, quién es jubilado, quién tiene otro ingreso, chequeamos uno por uno".

Relación Santa Fe - Nación

"Pronto a cumplir los seis meses de gestión, sin lugar a duda que vamos a seguir golpeando las puertas que sean necesarias. Hoy seguimos con incertidumbre, con un gobierno nacional que no nos termina de definir qué obra va a financiar. No tenemos información, y no tenemos una posición clara del que era el financiador", explicó ante la consulta por las obras públicas.

"Nosotros estamos reuniéndonos con cada empresa, con la Cámara de la Construcción, y estamos yendo a Buenos Aires para destrabar con cada uno de los actores. Todo se corta cuando falta la firma política para autorizar los contratos".

"En paralelo con eso, estamos manteniendo reuniones con Lisandro Enrico para poder estar junto a provincia y poder estar atentos. También si están interesados en que continúe alguna obra".

Puente Santo Tomé - Santa Fe

En relación a las dificultades que generó la rotura del puente Carretero, Poletti afirmó que habló con el ingeniero de la empresa adjudicada para el arreglo y confirmó que en los próximos días empezará las obras de ingeniería más importantes.

A su vez, aclaró, se van a hacer dos arreglos más sobre otras partes, aunque eso no va a impedir que circule el tránsito.

"Independientemente de esto, con el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, fuimos con la urgencia de que esto se solucione. Nos cuesta logística, recursos humanos, gestión para controlar la situación del tránsito. Tenemos que ver también qué pasará cuando el puente esté arreglado y vuelva al colapso de siempre".

"Hay un proyecto más local de hacer un nuevo puente, pero no hay una decisión política nacional. Por ahora priorizamos que se arregle el puente".

Iluminación de la ciudad

Ante la consulta por los robos de cables y la falta de abastecimiento eléctrico, Poletti aclaró que hace dos meses vienen trabajando con una licitación importante para elementos eléctricos. Con eso se reparó avenida Freyre, hospital de Niños, calle Mendoza, Gorriti, Facundo Zuviría, "vamos por French, el viaducto Oroño y dos parques fueron vandalizados ya, el Parque Garay y el Federal".

"En el informe que nosotros realizamos, barrio por barrio, tenemos un 52 por ciento de las luces de la ciudad que están en muy mal estado. Por eso decidimos hacer un concurso de precios y un llamado a las empresas. Esto para que, paralelamente a lo que hacen los empleados municipales arreglando las avenidas principales en el proyecto que nos llevará dos meses más, podamos tomar los 19 barrios más críticos para poner a punto cero las luces. También, ante la vandalización de la luminaria, a las 72 horas sería repuesta sin costos para el municipio", dijo por último.

Escuchar también audio completo: