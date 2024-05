Dante Nicola Rho, el cordobés que hizo historia con el equipo de natación de Unión: "Mi sueño es ir a un Juego Olímpico"

El pasado fin de semana, el equipo de natación de Unión salió segundo en el Campeonato Argentino Absoluto que se disputó en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Uno de los hacedores de esta proeza fue Dante Nicola Rho, quien cosechó 8 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Hoy aprovechó el día de descanso y habló con Hugo Isaak sobre lo que dejó esta conquista.

"Yo participé tanto en junior como en la absoluta. Gané en ambas categorías", comenzó su explicación en Cadena OH!

Después, contó cómo fue la preparación de este certamen: "Hace desde enero que lo venimos haciendo. Con Adrián Tul planificamos mucho este torneo, al igual que con mi preparador físico, mi psicóloga y mi nutricionista. Es un equipo de especialistas en el que nos preparamos mucho para que nos vaya bien".

En otro tramo de la charla, el oriundo de Morteros, Provincia de Córdoba, comentó cómo fue su llegada a Santa Fe: "Fue Gianfranco Turco el que me convenció. Ahí terminé el secundario y estaba indeciso. Con Gian dormíamos juntos y me contó el equipo que se estaba formando. En noviembre ya hará tres años de esa decisión. Estoy muy contento con lo que vengo laburando estando acá".

En el cierre, anunció lo que se viene para su porvenir: "Este año me voy a Estados Unidos y por eso estoy practicando inglés. Me voy con una beca deportiva. Allá te obligan a estudiar, pero lo hago para mejorar en lo deportivo. Me voy hasta que el destino decida. Mi sueño es ir a un Juego Olímpico".