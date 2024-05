La lista de concentrados de Central para la final ante Peñarol

La delegación de Rosario Central ya partió rumbo a Uruguay para quedar concentrado de cara al duelo clave por Copa Libertadores frente a Peñarol que será este martes a partir de las 19:00hs en el estadio Campeón del Siglo. A continuación, conocé la lista de viajeros de Miguel Ángel Russo.

La principal novedad es que no está Agustín Sández. El lateral izquierdo arrastra una molestia en el gemelo y no formó parte de los expedicionarios. Alan Rodríguez ocupará su lugar en el once inicial.

Resuelto ese sector de la defensa, ahora queda por resolver la duda en el medio. Teniendo en cuenta el buen nivel desplegado por Kevin Ortiz y Franco Ibarra frente a Deportivo Riestra el viernes pasado, ambos ganaron consideración y pelean un espacio con Tomás O'Connor y Mauricio Martínez.

Probable formación del Canalla frente a Peñarol