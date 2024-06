El Kily volvió a rechazar una oferta del exterior y ratificó su compromiso con Unión

Cristian González seguirá al frente del plantel de primera división del Club Atlético Unión. A pesar de ser considerado por varios equipos, el entrenador tiene en su cabeza mantenerse en la institución de la Avenida.

Resulta que la semana pasada, Emelec de Ecuador envió una propuesta formal para quedarse con los servicios del Kily. Sin embargo, el técnico desestimó esta oferta y ratificó su compromiso con el Tate, con quien tiene un contrato hasta diciembre de este año.

Vale recordar que, a mediados de abril, descartó la posibilidad de dirigir a San Lorenzo y reveló: "La mayoría de los que me conocen en Santa Fe saben que he tenido varias oportunidades para irme y me he quedado acá”.

“Después voy a repetir, acá hay un sistema que se maneja de una manera y me das la posibilidad de aclarar especialmente sino sería un desagradecido a Unión y faltarle el respeto a la gente que me ha contratado", expresó en aquel momento.

De este modo, el hincha del Rojiblanco se puede quedar tranquilo porque hay Kily para rato. El técnico es el principal hacedor de este buen momento del equipo y es una parte fundamental para mantenerse en esta senda.