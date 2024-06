Tomás Mondino: la felicidad por su buena performance en el Nacional y sus objetivos en el Sudamericano

Tomás Mondino tuvo un fin de semana inolvidable en el Campeonato Nacional U20 que se desarrolló en el CENARD Buenos Aires. El sábado, se quedó con la prueba de los 100 metros y la posta 4x100 de Santa Fe, mientras que el domingo se impuso en los 200 metros.

En diálogo con Hugo Isaak, el rafaelino expresó su felicidad tras su buena performance: "La verdad que bastante bien. Las marcas salieron como tenían salir y pudimos salir primero como esperábamos. El Nacional es muy importante para las competencias internacionales y quedar bien ante el seleccionado".

"Estuve mucho tiempo parado porque primero me agarró una tendinopatía, después tuve faringitis y al final me sacaron una muela de juicio, así que me agarró todo junto. Por suerte, ya pasó todo y ya tengo todas las defensas altas", comentó.

El entrenamiento en Brasil

En otro tramo de la charla, Mondino explicó su preparación con el entrenador brasilero: "Hicimos dos. Primero, apuntamos a un campeonato iberoamericano que se disputó en Brasil, y segundo al campeonato sudamericano U20 en Perú. Arrancamos ahora y no paramos hasta el 15 de julio".

En referencia a las ventajas de entrenar en Brasil, el rafaela señaló: "Lo bueno de entrenar allá es el calor y por supuesto el nivel. Cuando hay un mayor nivel te ayuda a aumentar el tuyo. A mí me sirve que haya rivalidad y lo principal es ir mejorando todos los años".

"Además, las instalaciones son mucho más grandes, más en San Pablo. Nos sacan varios años. Así puede entrenar decentemente", agregó.

Sus objetivos para lo que viene

De cara a sus objetivos en el Campeonato Sudamericano U20 y el Mundial, Mondino remarcó sus objetivos: "Buscamos sacar medallas en Perú, creo que estamos preparados. En cuanto al Mundial, la intención es entrar a las finales, que el año pasado no pude".

"Actualmente, podría ser finalista en los 200 metros. Ese sería el principal objetivo, porque si te enfocas en varios objetivos sería un desgaste físico muy importante", apuntó.