Dady Brieva debe una fortuna de expensas en Puerto Madero

Este martes Yanina Latorre quedó al frente de LAM por las vacaciones de Ángel de Brito y estuvo a cargo del enigmático en el que reveló que Dady Brieva debe una astronómica cifra en concepto de expensas del departamento que alquila en Puerto Madero.

“El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer”, anunció la panelista devenida en conductora.

“Debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga”, dijo Latorre, para luego contar que, además, Dady tiene un departamento propio en ese edificio en el piso 17 y que lo tiene alquilado a otra persona.

“Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué” dijo Latorre, que contó que el inquilino de Dady “debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada”, pero no de buena fe sino por cuestiones contractuales.

“El tipo dejó el departamento y no lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio”, dijo Yanina.

“Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. (…) Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. (…) El juicio se lo come Dady”, explicó.

Fuente: Ciudad Magazine