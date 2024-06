Más de 800 mil turistas viajaron durante el fin de semana largo del Día del Padre

El primer fin de semana largo de Junio, con el feriado del lunes 17 en el que se conmemora la vida y lucha del General Güemes, y en el que además se celebró el Día del Padre, no generó un movimiento turístico suficiente para equiparar el nivel de consumo que se registró en la misma ocasión el año pasado.

Según datos de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana y Empresa (Came), la cantidad de viajeros fue un 64,3% menor en relación al mismo período del 2023.

No obstante, desde Came recordaron que en aquella oportunidad el fin de semana había tenido cuatro días y no coincidía con que, dos días después, llegaría otro feriado largo, como sucederá entre el próximo jueves 20 y el domingo 23 de junio.

La entidad relevó que "viajaron 802 mil turistas en los tres días que duró el fin de semana y gastaron $81.464 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas". A su vez, precisaron que "con el Día del Padre como atractivo principal, hubo primordialmente movimiento hacia lugares cercanos y visitas más familiares que vacacionales".

Los turistas gastaron en promedio $50.788 diarios, 3,4% menos que en la misma fecha de 2023 (a precios reales) y tuvo una estadía media de 2 días, que también resultó por debajo de lo que es habitual en un fin de semana de 3 días (suele ser entre 2,2 y 2,5), detalló Came.

En el caso de Santa Fe, indicaron que "la mayor parte de la provincia se movió principalmente con turismo de cercanía". "En Rosario, que vive el mes de la bandera durante todo junio, se prepararon numerosos eventos que atrajeron a locales, excursionistas y turistas. El sábado por la noche se destacó una nueva edición de la Noche de las Peatonales, que llenó el centro de la ciudad con propuestas culturales y gastronómicas para toda la familia. Los visitantes pudieron disfrutar de bares, foodtrucks, recorrer ferias, comercios y galerías abiertas", especificaron.

Y sobre el resto de la provincia manifestaron que fueron otros centros concurridos "Santa Fe capital, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia y San Javier, aunque modestamente, como sucedió en el resto del país".

"El tiempo fue dispar, con muy buenas temperaturas en lugares como la Costa Atlántica o la región NOA, y amenazas de lluvias y tormentas en otras como Entre Ríos o Corrientes que hicieron dudar de viajar o no", mencionaron con respecto a las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, recordaron que en lo que va del año hubo tres fines de semana largos, donde se movilizaron 6,6 millones de personas y desembolsaron $1.065.990 millones (USD 1.169 millones).

En tanto, señalaron que "un factor que restó dinamismo al movimiento del fin de semana fue la caída del turismo internacional, que, si bien sigue latente, no se lo ve en las magnitudes de meses anteriores".