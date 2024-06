Las críticas de Lionel Scaloni y Dibu Martínez al estado del césped en la victoria de Argentina ante Canadá: “La cancha era un desastre”

Fue la primera respuesta de Lionel Scaloni en rueda de prensa. El periodista no le había preguntado por el césped, sino por las comparaciones con el debut en la Copa del Mundo, cuando Arabia Saudita le había propuesto una defensa adelantada como esta vez ofreció Canadá en el estreno de la Copa América. “La diferencia es que allá jugamos en una cancha decente”, contestó el técnico argentino, notoriamente enojado por el estado del campo de juego. “Menos mal que ganamos porque sino hubiese parecido una excusa barata -sostuvo-. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no está apta para este tipo de jugadores”.

“Hace dos días era sintético, no pueden poner cien metros de césped tan rápido, lo tienen que hacer de a poco. Van emparchando, emparchando y hay cortes contínuos. Está pintada para que no se note. Desde arriba tal vez parece todo lindo”, criticó con énfasis el director técnico argentino, mientras que luego sostuvo que sabía que era la única cancha con césped artificial. En este estadio se jugará solo un partido más: será el jueves 27 de junio en un duelo entre los locales y Panamá, correspondiente al grupo C.