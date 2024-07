Empleados públicos provinciales: notable disminución de las licencias laborales

Un reciente informe de la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo de la Provincia de Santa Fe revela una notable disminución en el número de días de licencias solicitados por docentes y empleados públicos de la provincia durante el primer semestre del año.

La directora del organismo, Laura Primucci, explicó que las cifras muestran, desde el inicio de la gestión hasta el mes de junio, una reducción cercana al 70%. Resaltó que la disminución de las licencias de los empleados públicos provincias y, por ende, el menor pago de reemplazos, generó un ahorro de 7 mil millones de pesos para la provincia.

"Se observa una significativa disminución en los días de licencias otorgados por accidentes laborales y enfermedades, así como en los agentes que previamente acumulaban estas licencias. En diciembre de 2023, al asumir, registrábamos 193.617 días acumulados entre 870 personas", detalló en declaraciones radiales.

"Al 30 de junio, cuando elaboramos el informe semestral, pasamos a 57.746 días. En cuanto a los agentes, la caída es del 66 por ciento. Es decir, hubo muchas altas, personas que volvieron a trabajar. Lo más importante con estos controles es la vuelta al trabajo", indicó.

Por otro lado, aclaró que esta situación se debió a la falta de médicos suficientes para realizar los controles de las licencias solicitadas en la gestión pasada. En respuesta a esa situación, el actual gobierno ordenó incrementar los controles y la presencia de profesionales.

En esa línea, detalló que durante las inspecciones se descubrió que muchas personas que debían estar trabajando no lo hacían, o no podían justificar los tratamientos que alegaban estar recibiendo. Aclaró que no se trata de personas enfermas que regresan a trabajar, y apuntó: "Todo lo contrario. Es personal que estaba con licencia, cuando debía estar trabajando".