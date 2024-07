Reconquista fortalece lazos con líderes globales recibiendo al Embajador de Eslovaquia

Posteriormente, en Sala de Gabinete Municipal, el embajador fue invitado a conocer al equipo de trabajo del Intendente Vallejos, donde se le obsequió el Libro de las instituciones de Reconquista y una placa conmemorativa por su visita. En ese momento, Villalón tomó la palabra y dirigiéndose al embajador Hindicky aseguró: “yo siempre hablo de Reconquista como una ciudad pujante, y una ciudad donde en el gobierno no hay tensión política. Por eso a mí esta ciudad me parece una ciudad confiable para invertir, porque las diferencias partidarias que existen no son una tensión que afecte a la convivencia política o al ecosistema de la negociación.”

Acto seguido, se dirigieron al Centro Integrador Comunitario de Barrio Lanceros del Sauce, sede del nuevo Centro de Desarrollo Infantil, el cual a partir de hoy lleva el nombre de Eslovaquia. Se trata de un espacio creado para atender las necesidades de las familias del barrio, proporcionando cuidado y apoyo a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad.

Durante la visita, la Lic. María Haydée Maggio, secretaria de Desarrollo Humano, expresó: “es hermoso dar este testimonio de Eslovaquia en Reconquista. Nosotros creemos que vamos a construir vínculos muy fuertes con el embajador, porque con esto demostramos que no nos importan las distancias en kilómetros, y en cambio sí nos importan las infancias. Sabemos que, en el mundo, las infancias, los niños tienen que estar felices y por eso, queremos garantizarles los derechos que tienen, que son educación, salud y alimentación”.

El embajador Hindicky también añadió: “cuando oí la noticia de que iban a abrir un Centro de Desarrollo Infantil, no sabía exactamente qué podía ser; pero cuando vi tantos niños con esperanza en sus ojos, con alegría y muchas expectativas de sus padres y familiares; y cuando veo estas instalaciones tan lindas, quiero felicitar a la Municipalidad de Reconquista por el trabajo que están haciendo para mejorar la vida de Reconquistenses. Para mí, es un gran honor que lleve el nombre de mi país”.

Finalmente, el Intendente Vallejos agregó: “Quiero agradecerle al embajador Ratislav porque es la primera vez que tenemos un embajador en nuestra ciudad, y a Daniel Villalón quien con su trabajo nos acompaña en una tarea de internacionalización de Reconquista, para poder trabajar con distintos países. El agradecimiento especial al concejo deliberante que permitió consensuar para que se apruebe el nombre de Eslovaquia en este lugar, para que hoy podamos estar celebrando este pequeño y humilde acto.”

El evento concluyó con la entrega de “Las llaves de la ciudad”, distinción honorífica otorgada a visitantes ilustres que honran a Reconquista con su presencia.