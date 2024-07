Rocío Bonacci explicó que no visitó a presos por delitos de lesa humanidad

La diputada nacional de la Libertad Avanza realizó declaraciones públicas y aclaró que su visita al Completo Penitenciario Federal I tuvo por objetivo "tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal".

"Ante las diferentes versiones que circulan en los medios de comunicación, respecto de una visita llevada a cabo el pasado 11/7/24, junto a otros cinco legisladores nacionales de La Libertad Avanza, al Complejo Penitencial Federal I (también conocido como “Cárcel de Ezeiza”), quiero hacer constar:

1.- Que la única motivación que me llevó a realizar dicha visita, de acuerdo a los términos en los que se me cursó la invitación a participar de la misma, fue la de tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal y constatar concretamente la situación actual del referido complejo.

2.- Que no tuve intención de concretar, ni concreté, visita o contacto alguno con internos de dicho complejo procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad.

3.- Que cuando advertí que otros legisladores nacionales participantes de la visita a la Cárcel de Ezeiza, tomarían contacto y dialogarían con internos procesados y/o condenados en causas por delitos de lesa humanidad, decidí mantenerme totalmente ajena a tal situación; incluso, se tomaron fotografías de dicho encuentro -que no tengo en mi poder-, imágenes en las que no figuro, por no haber participado.

Por medio de estas breves palabras, espero haber aclarado debidamente la realidad de lo ocurrido y ratificar mi compromiso como diputada nacional en el cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones de nuestra República Argentina".