Di María explotó tras los rumores de su rechazo al homenaje en Central: "Qué manera de hacer campaña en contra mía"

Luego de que en la ciudad trascendiera la noticia de que el Canalla lo reconocerá junto a Giovani Lo Celso por la nueva conquista de la Copa América, este viernes en la antesala del partido con Sarmiento, pero que Fideo no podrá asistir porque estará presente en el casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, varios fanáticos y medios criticaron su actitud en las redes sociales.

Uno de los sitios fue @Infocanaya, que compartió un posteo en redes sociales que remarcaba que el histórico extremo zurdo “no responde mensajes, y cuando responde es con la negativa” y que su vuelta “está cada vez más lejos”.

Si bien había gambeteado todas las consultas que lo vinculaban al Canalla, en esta ocasión Di María no se quedó callado y explotó en sus historias de Instagram. “Qué manera de hacer campaña en contra mía”, abrió en llamas.

La frase hizo temblar los cimientos del Gigante de Arroyito, pero no fue la única del posteo. “¿Por qué no se la agarran con lo que no quieren que vuelva? Gracias”, remató Angelito con un emoji guiñando el ojo. El mensaje en caliente no tiene nombres propios y esto hace que se preste a la confusión, debido a que en este tema no solo hay cuestiones futbolísticas sino también un aspecto que lo excede y que afecta a la ciudad. Lo cierto es que no cayó para nada bien en la dirigencia presidida por Gonzalo Belloso, uno de los que intenta desde hace tiempo seducirlo con su retorno.

La dirigencia ya no es tan optimista

A pesar de todos los rumores y las idas y vueltas, algo que caracterizó a la dirigencia Canalla es el optimismo sobre el posible regreso del Fideo a Arroyito. Sin embargo, esto cambió en las últimas horas.

Luego de la Copa América, lo esperaban con los brazos abiertos, pero todavía el jugador no tomó la decisión y ya empezó a exasperar a los fanáticos auriazules y a la Comisión Directiva comandada por Belloso. Se espera que en breve haya un comunicado oficial sobre la decisión del jugador acerca de su futuro inmediato.