La defensa de Rodrigo De Paul a Enzo Fernández, acusado de racismo en la Selección Argentina

"Nosotros no desprestigiamos a los demás. Leo (Messi) nos dijo después de la final que nadie cargue porque él entiende la situación. Ahora están con el tema de Enzo y toda esa gilada, y que no se hable de lo realmente importante que fue la Copa América", explicó De Paul en su visita al streaming de Olga, ya con las disculpas públicas de Enzo.

El escándalo se originó a raíz de las burlas sobre los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses. Una pica que nació en el Mundial de Rusia de 2018 y que alcanzó su momento cúlmine con la final de Qatar 2022. En primera plana salen Nicolás Otamendi y Enzo, quien grabó el video, mientras que el resto aparece de fondo entonando: "Juegan en Francia pero son todos de Angola...". Consciente de que podían ser sancionados, el volante de Chelsea cortó el directo rápidamente. Pero fue tarde.

"Pasa que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Se puede entender por la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... Si alguna persona o un compañero de Enzo se sintió ofendido, como sucedió, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social", opinó.

A raíz de esta delicada situación, la FIFA abrió una investigación y Chelsea inició un "procedimiento disciplinario interno". Sobre esto, el mediocampista de Atlético de Madrid deslizó: "Creo que hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que nada que ver. Es como hacer un poco de leña del árbol caído".