Gustavo Abraham apuntó contra la conducción de Godano: "Se tratan las cosas con una liviandad absoluta y es muy preocupante"

Gustavo Abraham fue dirigente del Club Atlético Colón y participó como candidato en las últimas elecciones de la institución en diciembre pasado. Por esta razón, es una palabra autorizada para hablar sobre la actualidad del club, la cual no lo muestra muy conforme.

En diálogo con Hugo Isaak, el abogado apuntó fuertemente contra la conducción de Víctor Godano: "Todo en Colón parece que es dejar hacer y dejar pasar. Eso parece la conducción de Godano. Estamos teniendo muchas fallas, y hay que hacerlo responsable al actual presidente".

También, fue muy crítico por los dichos del Bicho acerca de que es mejor dejar libre a Garcés antes que venderlo. "A mí me preocupa mucho que Godano diga que le conviene dejarlo libre antes que venderlo. Encima era uno de los principales patrimonios de la institución", señaló.

"Encima, Garcés hace medio año que no jugaba y le pagan el sueldo. No está prestando el servicio por el cual le están pagando. Y Colón lo deja hacerlo. Me llama la atención porque Garcés es un buen chico", enfatizó.

"El club es de todos los socios. Si a Godano le parece que Garcés se vaya sin recibir nada a cambio, a nosotros no nos parece. Están fallando en muchas cosas. Se tratan las cosas con una liviandad absoluta y es muy preocupante", expresó con enojo.

La falta de exposición a Vignatti

Continuando en esa línea, el líder de la agrupación Futuro Sabalero indicó: "Tampoco veo a la dirigencia intentando aclarar lo que hizo Vignatti. Te lo digo con todas las letras: acá lo que hizo Vignatti fue zafar él y dejar comprometido el patrimonio del club por una negligencia propia".

"Nuestra postura siempre fue acompañar a la Comisión Directiva electa hasta que perjudique a los intereses del club. Creo que ahora los están perjudicando y por eso me entrometo", cerró.

Escucha la entrevista completa acá