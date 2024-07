KP.2: la nueva variante de COVID que preocupa al mundo

En Estados Unidos se está observando una pronunciada subida de casos de coronavirus causada, sobre todo, por un nuevo sublinaje de ómicron llamado KP.2. De acuerdo a los especialistas, es el que más contagios está generando. Se espera que llegue a la Argentina.

En Cadena Oh!, el infectólogo Hugo Pizzi explicó: “Hoy tenemos un 80 o un 90% de camas ocupadas en todas las jurisdicciones del país, las salas de espera están atestadas de gente. Se deduce que entrás con una patología y salís con dos. Las tres patologías que predominan en adultos hoy son: gripe, neumonía y COVID, que está subiendo un 150%. Las tres vacunas son gratuitas y la gente no va a vacunarse. En pediatría está predominando la bronquiolitis”.

"Nos hemos olvidado de todo lo aprendido en la pandemia: higienizarnos las manos con alcohol, toser en el pliegue del codo, usar un barbijo si vamos a estar en un lugar cerrado sin ventilación durante mucho tiempo", lamentó el médico.

Recordando la pandemia de COVID, Pizzi afirmó: “Nunca la historia argentina registró tanta cantidad de muertos, un espanto. Tendríamos que haber aprendido algo. Hay que actualizar la vacuna anticovid”.

Nueva variante

Los reportes que llegan desde el país del norte informan que, si bien es altamente contagiosa, los índices de hospitalización, especialmente en personas más jóvenes y con un índice de vacunación adecuado, son muy bajos.

Ante esto, el especialista sentenció: “Ese es el secreto, la persona que tiene un índice criterioso de vacunas lo va a superar sin mayores problemas. Ahora, el que no está vacunado evidentemente puede ser afectado gravemente, porque el año pasado, cuando todos decían que se acabó el COVID, murieron 500 personas. Al estudiar las historias clínicas de los 500 muertos, se encontró que eran gente sin vacuna o mal vacunada con una o dos dosis. La Universidad Nacional de Córdoba hace mucho tiempo que está diciendo que se actualice la vacuna. No hay pretexto: es gratis, no hay cola, no tenés que llevar el carnet, la enfermedad está con la jeringa en la mano, o sea que en 5 minutos ya salís vacunado”.

