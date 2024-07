L-Gante y Wanda Nara tendrán una “luna de miel” en Europa tras su reencuentro

Tras su presunta separación de Mauro Icardi, salpicada de dudas sobre su veracidad, Wanda Nara se reencontró con L-Gante en medio de la promoción de los temas que ambos estrenaron en los últimos días y ahora surgió una versión de “luna de miel”.

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live, el streaming diario de Radio Mitre, que aprovechando las presentaciones que Elián Valenzuela tiene en España, ambos aprovecharían la ocasión para recuperar tiempo perdido.

“Tengo dos versiones sobre una información que está relacionada a L-Gante y Wanda Nara. Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer”, señaló el periodista.

CÓMO SERÁ LA “LUNA DE MIEL” DE L-GANTE Y WANDA NARA EN EUROPA

“Para que nadie se confunda: una fuente importante ayer a última hora me dijo que Elián viajó a España para dar una serie de shows en diferentes ciudades y que Wanda está en Europa. Esta persona me dijo que Wanda y Elián van a aprovechar estar en el mismo país lejos de Argentina para verse”, reveló Etchegoyen.

“A mí me dicen que el posible encuentro puede darse en Ibiza ya que L-Gante se presentará ahí según me dijo su padre ayer. Además, él estará en Madrid, Barcelona y Mallorca cantando. Yo hablé con el entorno de Wanda y me dicen que no se van a ver, por eso quiero decir todo”, agregó.

“Ellos dicen que son amigos y no sería descabellado que se dé, además ahora están los dos solteros”, explicó Juan. “No sé cómo tomará Mauro si esto llega a suceder porque sabemos que no se tomó bien lo que ocurrió la semana pasada en Buenos Aires entre la madre de sus hijas y el intérprete”, cerró el conductor.

¿Habrá luna de miel? ¿Surgirán las fotos de los paparazzi locales?

Fuente: Ciudad Magazine