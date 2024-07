La salud de Germán Chiaraviglio preocupa a todo el olimpismo argentino

El atleta Germán Chiaraviglio conmovió al olimpismo argentino al contar que padece una insuficiencia renal grave que le impide seguir compitiendo en su especialidad, salto con garrocha, a los 37 años. Decidió compartirlo justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, una fecha que remueve sus sentimientos en este momento tan delicado.

Chiaraviglio explicó que su problema de salud comenzó con algunos dolores de cabeza, luego de ganar la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Hizo varias consultas médicas y se sometió a estudios complementarios, como una biopsia renal que incluyó una internación de por medio.

Una vez que los especialistas dieron con el diagnóstico, el santafesino inició un tratamiento con muchas pastillas que le provocaron efectos secundarios -anticipados- y que modificaron su día a día.

"Se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un atleta fuerte y 'sano' pase a sentirme alguien con una patología y débil físicamente. Como si en un segundo me transformara en otra persona. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano", reza parte de su extensa carta en Instagram.