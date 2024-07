Una multitud participa del encuentro de Leda en la ex Rural a pesar del mal clima

Este martes, Leda Bergonzi se presenta en la ex Rural de Rosario, congregando, como de costumbre, a miles de personas que buscan recibir sus bendiciones. Desde tempranas horas de la mañana, una extensa fila de seguidores, bajo una fría garúa, aguardaba pacientemente. Ni siquiera las enfermedades graves o discapacidades desalientan a los fieles que esperan ser bendecidos.

En el predio del parque Independencia cientos de personas hicieron fila desde temprano para ingresar a los pabellones donde se desarrolla el ritual. A pesar de que todos los presentes ya tienen su ticket de acceso, la espera sigue siendo una parte esencial de la experiencia, y algunos incluso acampan varios días antes de la fecha prevista.

Los testimonios de "milagros", tanto físicos como emocionales, son abundantes. Una mujer entrevistada por la emisora contó que hace fila desde el 4 de julio. “Nos turnamos, somos un grupo grande, tratando de guardar la fila. El aguante es increíble”, expresó, reflejando el espíritu de solidaridad que se vive en el lugar.

Esta mujer, residente de Rosario, explicó que ha estado con Leda en numerosas ocasiones. Se acercó a ella después de no poder quedar embarazada pese a múltiples tratamientos de fertilidad. “Después de 5 años, vine acá y me dieron resultados. Julián, mi hijo, está en la panza hace seis meses. Vine enojada con Dios y hoy me llena el alma”, compartió emocionada.

El lugar se convirtió en un "mar de paraguas", con vendedores ambulantes ofreciendo café caliente para aliviar la espera. La apertura de puertas estaba prevista para las 8 de la mañana, con la celebración de la misa a las 11. La prédica de Leda comienza a las 12, seguida quince minutos después por su canción cantada.

Este año, los encuentros han regresado a la ex Rural, tras realizarse en el salón Metropolitano, con una frecuencia mensual y la emisión de tickets de acceso previo para limitar el horario de cierre.