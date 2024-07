Homicidio en Alvear: un familiar de la víctima brindó detalles del crimen

El domingo por la noche, un verdulero de la localidad de Alvear sufrió trece heridas de arma blanca y un palazo en el rostro. Familiares contaron que antes del asesinato, Pablo Mendoza recibió numerosos llamados a su celular de una persona desconocida. Además, aseguraron que en la casa faltaban aproximadamente 250 mil pesos.

El tío de la víctima explicó en un medio de televisión rosarino: “Esta verdulería es nuestra, la hicimos con sacrificio. Yo ayer a la mañana lo llevé al domicilio de la madre y quedamos en que me iba a llamar a cierta hora de la tarde para que lo trajera. Pero no lo hizo. Vino por sus propios medios, en un remis, a las 19:30. Me comentan de la Policía que a las 20:30 ya estaba muerto”.

“Esta verdulería está hace tres meses. Él ingresó por la puerta, entró acá y de ahí en más no se sabe lo que pasó. No sabemos si golpearon la puerta, abrió y le dieron con una pala”, comentó, e indicó que en la casa quedó una pala con sangre que no fue secuestrada por la Policía. “Se la voy a llevar yo a la Fiscalía”.

“No se llevaron nada de mercadería. Sí unos 250 mil pesos. Supuestamente, él recibió numerosos llamados y quiso venirse para el local. No sabemos quién lo llamaba, pero era por una venta de una garrafa. Problemas no tenía con nadie".

Por su parte, la tía del hombre dijo que en la escena del crimen no se encontró el celular de la víctima. "La Policía nos dijo que tenía trece puñaladas y un golpe con una pala en la cara", concluyó.