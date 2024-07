Andrea Rincón despertó rumores de embarazo

Andrea Rincón compartió una foto en las redes sociales y despertó fuertes rumores de embarazo.

La actriz hizo un posteo en Instagram sobre una campaña solidaria de la que forma parte, pero una fotografía llamó la atención de sus seguidores.

Andrea Rincón subió imágenes donde se la ve en el Impenetrable Salteño rodeada de niños, pero en la sexta postal de su carrete aparece sola, con la remera levantada y tomando su panza con las manos como si estuviera embarazada.

"Felicidades por el embarazo", "Qué lindo Andre, no sabía que estabas embarazada", "¡Felicitaciones! Viene bebito", "¿Estás en la dulce espera?", "¿Qué quiere decir la foto?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los internautas en la publicación.

¿Andrea Rincón tiene hijos?

Cabe mencionar que la modelo se separó de Mauricio Corrado en abril, pero tiempo antes contó que congeló óvulos porque tenía ganas de formar una familia en algún momento.

"Siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento. No quiero ser mamá ya. Yo nunca en la vida busqué un bebé ni nunca en la vida quedé embarazada, por eso, dar este paso me da adrenalina y nervios", reveló muy contenta la actriz en febrero, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Entonces explicó el motivo de su decisión: "Si el día de mañana quiero uno, lo voy a buscar de manera natural. Pero si quiero más de uno, tengo algo guardado".

Además bromeó con respecto al nombre que les quiere poner a sus futuros hijos ya que ella siempre se ha mostrado como militante peronista y kirchnerista, y estos la hacen parecer simpatizante del Presidente Javier Milei: "De hecho, todo el mundo me carga porque tengo hasta los nombres, León y Libertad, y yo estoy de la vereda de enfrente pero no lo voy a cambiar porque los tengo pensados desde muy chicas".

Fuente: Exitoina