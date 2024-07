Central se suma a la pelea con Boca para quedarse con Galoppo

A pocas horas de batirse a duelo con Internacional para buscar su acceso a los octavos de final, se conoció desde Brasil que Rosario Central puso los ojos en un futbolista argentino que milita en aquellos lares. Se trata de Giuliano Galoppo, volante que también tiene en la mira Boca Juniors.

Hace unos instantes, trascendió que el Canalla efectuó una oferta formal al San Pablo de 3.300.000 dólares por el 50% del pase. En principio, fue rechazada pero están dispuestos a escuchar las propuestas que lleguen.

Carlos Belmonte, dirigente del conjunto paulista, confirmó este martes que quieren entablar conversaciones con el auriazul: "Aún no hemos recibido una nueva propuesta de Boca, pero sí de Rosario Central. Una propuesta un poco mejor que la que se discutió, y que nunca llegó, de Boca".

🎙️ Carlos Belmonte, para a TNT Sports, sobre Galoppo:

“Não recebemos uma nova proposta do Boca ainda, mas recebemos uma proposta do Rosário Central. Uma proposta um pouco melhor a que se comentava, que nunca veio, do Boca. Da nossa parte, estamos esperando uma conversa do… pic.twitter.com/1I4J2opgnk

— Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 23, 2024