Santa Fe, protagonista del Campeonato Nacional de Vóleibol 2024 en San Juan

Este fin de semana marcó el cierre del Campeonato Nacional de Vóleibol 2024, celebrado en San Juan. El torneo, exclusivo para jóvenes de las categorías Sub 14 y Sub 18 en las ramas femenina y masculina, reunió a un total de 1200 jugadores distribuidos en 80 equipos provinciales provenientes de diversas regiones del país.

Santa Fe fue una de las protagonistas y obtuvo el primer puesto en la categoría Sub 14. Sergio Jofre, entrenador de las chicas, habló con Hugo Isaak este martes y reconoció la ventaja de dirigir este combinado de la bota santafesina: "Trabajar en Santa Fe es muy fácil por la gran competencia que hay. El trabajo fino lo hacen los entrenadores de los clubes. Ellos son los hacedores de este torneo. La Federación también nos brinda muchas cosas".

"Las chicas son de toda la provincia. La provincia es muy grande y hay mucho vóleibol en toda la bota santafesina", añadió.

Luego, comentó su agrado por dirigir a estos grupos que tienen mucho camino por recorrer: "No se si es mi especialidad, pero es la que más me gusta. Es una edad en la que se puede enseñar y absorben mucho más. Esperan mucho de nosotros y quieren consejos. Es una categoría que me gusta mucho trabajar".

"Es muy grande la responsabilidad. Son los tesoros de los padres. Si les pasa algo, la responsabilidad es mía, por eso es todo un desafío trabajar con esa edad", admitió.

Por último, Jofre destacó el arduo trabajo realizado por las selecciones a lo largo de los años, posicionándose constantemente en los primeros puestos del podio. "El trabajo que realizamos desde la federación y los cuerpos técnicos es inmenso".

"Comenzamos nuestro proceso en noviembre del año pasado, llevando a cabo concentraciones en varias ciudades como Sunchales, Rosario y Santa Fe. Participamos en torneos y evaluamos a las jugadoras en acción para formar equipos sólidos y observar su desarrollo y evolución", cerró.