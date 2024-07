Operativo cerrojo en Roldán: atraparon a tres hombres que compraron una moto con dólares falsos

Este martes, la Policía de Santa Fe difundió un video que muestra parte del operativo cerrojo que se montó en un acceso a Rosario para detener a tres hombres que escapaban luego de comprar una moto con dólares falsos en Roldán.

El vendedor, una vez que se percató de la estafa, comenzó a perseguirlos con otro vehículo y llamó al 911 para pedir asistencia, lo que desencadenó el importante operativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SIN MORDAZA (@sinmordaza_sfe)

“Tengo en línea a un llamante que va en una (Fiat) Fiorino siguiendo a un (Renault) Clio y a una Honda Wave sin luces, ya pasó el arroyo de Funes a Rosario por autopista a Córdoba. Los está siguiendo porque le habrían abonado con dólares falsos. Una moto con dos masculinos de negro con casco, el Clio y la Fiorino atrás”, relató una operadora desde la central a las unidades móviles.

Finalmente, la moto fue detenida en Circunvalación y Rivarola. Por su parte, a la altura de Presidente Perón interceptaron el auto. Así aprendieron a tres acusados de la estafa.

Sobre el final del video, la víctima de la estafa relató a los policías que trabajaban en el lugar: “A la altura de Funes me comunico con el 911. Yo ya venía siguiéndolos, no queríamos hacer nada porque uno no sabe si tienen armas o algo. Aparte son tres”.