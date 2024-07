Fatura Broun, a lo Rocky en la clasificación de Central en Brasil: "Se me caía el párpado y veía nublado"

“Se me caía el párpado y me lo subía. En la última se me caía tanto que veía nublado. Le dije al árbitro pero ya terminaba así que traté de acomodármelo como pude. Feliz”, declaró el arquero después del encuentro.

“Creo que fue Borré que me llevó puesto. Era una pelota complicada, caía justo ahí y la tuve que sacar. Es difícil porque vienen todos corriendo hacia uno y hay que salir hacia adelante. Por suerte la pude sacar”, completó.