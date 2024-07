Federico Vera se despidió del Pueblo Tatengue con un emotivo mensaje en sus redes sociales

Federico Vera continuará su carrera en Independiente. En las últimas horas, pasó la revisión médica y firmó su contrato con el Rojo.

Tras sumarse al plantel conducido por Julio César Vaccari, se esperaba una despedida del jugador para con el Pueblo Tatengue. Justamente, hace unos instantes dejó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Hoy me toca despedirme de este club, mi segunda casa...fueron 14 años hermosos donde viví momentos lindos y no tan lindos pero me voy con la tranquilidad de que deje el corazón en cada partido, en cada pelota. Quiero agradecer a todos los técnicos, ayudantes, preparadores físicos, utileros, y empleados del club, a todos ellos que me enseñaron tanto, me criaron y educaron durante muchos años", comenzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico vera (@fedeevera_)

"Y por último un especial agradecimiento a todos los hinchas que hacen que Union sea tan grande y pasional. Agradecerles de corazón por todo el cariño, el aguante en la buenas y mucho más en las malas, por ese aliento sin parar durante los 90min. Ojalá los caminos de la vida me den la oportunidad de volver a mi segunda casa...y vestir de nuevo esta hermosa camiseta", expresó.

"¡Los voy a extrañar muchísimo, y los voy a llevar en mi corazón para siempre! Gracias tatengues por todo", cerró.